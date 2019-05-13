Чипировать животных в городских ветклиниках Москвы до конца июня можно будет со скидкой

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Городские ветклиники Москвы до 31 июня снизили на 20% цену на услугу чипирования домашних животных. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"В 26 государственных ветеринарных клиниках Москвы снижены цены на чипирование домашних животных. Установить микрочип питомцу можно с 20-процентной скидкой. До 31 июня стоимость услуги составит 671 рубль с учетом стоимости самого микрочипа. В остальное время установка обходится в сумму от 780 до 800 рублей, а микрочип хозяева приобретают самостоятельно в ветеринарной аптеке", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Комитете ветеринарии города Москвы, сроки проведения акции связаны с началом сезона отпусков, когда многие владельцы животных, в основном кошек и собак, отправляются за город или в путешествие вместе со своими питомцами. "Риск потери животного в это время резко возрастает. Чипирование увеличивает шансы на возврат животного хозяину, так как позволяет опознать потерянное животное даже за пределами России и вернуть его хозяевам. Также наличие микрочипа поможет доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену", - приводятся на портале слова председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексея Сауткина.

Процедура установки чипа занимает несколько минут и безопасна для животного. Капсула содержит персональный пятнадцатизначный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информация о номере чипа вносится врачом в ветеринарную автоматизированную систему, где формируется общая база данных чипированных животных. Вместе с номером чипа в базу вносятся и контактные данные хозяина.

Если потерявшееся животное попадает в приют или ветеринарную клинику, сканер считывает номер с чипа, и из базы данных можно запросить контактную информацию о владельце питомца, а затем связаться с ним. Как напомнили в комитете, идентификация собак и кошек в России является обязательной процедурой. В прошлом году в государственных ветеринарных клиниках столицы было чипировано около 5 тыс. питомцев.