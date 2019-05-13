Редкие работы архитектора Кваренги впервые покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский Музей В. А. Тропинина представит 18 мая выставку редких графических листов итальянского мастеро Джакомо Кваренги из частной коллекции русско-немецкого художника и архитектора Сергея Чобана. Об этом сообщила ТАСС директор музея Ольга Журавлева.

"Это наш первый международный опыт. Музей Тропинина в своих стенах представляет портреты августейших заказчиков Джакомо Кваренги - Екатерины II, Павла I, Александра I кисти Федора Рокотова и Степана Щукина - в художественном диалоге с пейзажами и архитектурными рисунками зодчего. Уникальные работы прежде не встречались в одном экспозиционном пространстве", - сказала Журавлева.

Центральный акцент выставки - российский период творчества итальянского архитектора, затянувшийся почти на 40 лет. Согласно замыслу кураторов, помимо 18 уникальных графических листов Кваренги, будут выставлены портреты его современников-заказчиков из собрания музея Тропинина кисти Рокотова и Щукина.

Все представленные на выставке графические работы Кваренги принадлежат Чобану. Вещи доставят в Москву из Берлина специально для экспонирования в рамках выставочного проекта, многие из работ будут показаны в России впервые.

"В экспозиции будет, в частности, представлена одна из ранних работ Кваренги - "Вид на Форум Романум", демонстрирующая его потрясающее мастерство натурного рисовальщика. И, например, одна из версий Александровского дворца - безусловного архитектурного шедевра Кваренги, - наличию которой в своей коллекции я чрезвычайно рад", - рассказал ТАСС Чобан.

Диалог архитектора и заказчика

По его словам, экспозиция очень камерная, поэтому создатели выставки старались представить как можно больше информации о Кваренги. Важным аспектом также станет мультимедийная составляющая. Посетителям покажут небольшой фильм-интервью с исследователем творчества Кваренги Константином Малиновским, снятый в Санкт-Петербурге.

"В первом зале основной упор делается на мультимедийный контент - Константин Владимирович Малиновский в жанре видеолекции рассказывает о жизни и творчестве архитектора, а во втором зале собственно графические работы - чертежи и ведуты - перемежаются с портретами современников Кваренги из собрания музея Тропинина, что как раз и позволяет символически воссоздать диалог архитектора и заказчика", - добавил Чобан.

Открытие выставки состоится 18 мая, в рамках акции "Ночь музеев", приуроченной к Международному дню музеев. Экспозицию можно будет увидеть до 18 августа.

О музее

Музей Тропинина расположился в городской усадьбе Масленниковых-Петуховых. В 1969 году коллекционер Феликс Вишневский передал государству дом и свою коллекцию из 200 картин Тропинина, Ивана Аргунова, Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Сильвестра Щедрина и других, а также предметы мебели, фарфор и многое другое. За почти 50 лет существования музея коллекция увеличилась в 10 раз.