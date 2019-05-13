Движение в Благовещенском переулке в Москве перекроют с 14 по 19 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение транспорта в Благовещенском переулке в Москве будет перекрыто с 14 по 19 мая в связи с проведением работ по благоустройству. Подъехать к домам в эти дни смогут только местные жители и специальная техника, сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Сейчас в городе ведется комплексное благоустройство улиц, прилегающих к Патриаршим прудам. Объехать перекрытый участок можно будет по Тверской улице, а также по Трехпрудному и Мамоновскому переулкам. В Мамоновском переулке временно введут двухстороннее движение транспорта. Ориентироваться водителям помогут специальные информационные щиты", - сообщается на сайте.

Въезды на строительную площадку перекроют машины спецтранспорта. Подъехать к домам смогут только местные жители и специальная техника.

"Во время перекрытия движения в Благовещенском переулке будет выполнено устройство кабельной канализации. Для этого проложат порядка 550 м траншей, куда установят более 20 одинарных колодцев. В дальнейшем через них под землю уберут воздушные кабельные линии. Из-за большого количества инженерных коммуникаций в районе проезжей части, а также из-за стесненных условий обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов в этот период не представляется возможным", - приводится на портале пояснение пресс-службы столичного Департамента капитального ремонта.

В работе будут задействованы шесть экскаваторов-погрузчиков, три компрессора, семь самосвалов и четыре единицы спецтранспорта. На стройплощадке будут работать 25 человек.