Новую станцию Санино на Киевском направлении МЖД построят к 2020 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новую станцию Санино на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) построят к 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы железной дороги.

"ОАО "РЖД" ведет масштабные работы по строительству нового остановочного пункта Санино на Киевском направлении Московской железной дороги. Он расположится между станциями Кокошкино и Крекшино рядом с одноименной деревней Санино в Новой Москве <...> Завершить строительство нового остановочного пункта Санино планируется в 2020 году", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что новый остановочный пункт будет состоять из двух платформ с навесами во всю длину, которые защитят пассажиров от осадков, а также двух подземных пешеходных переходов. В настоящее время идет строительство первой платформы. Для возведения второй платформы железнодорожники проведут переустройство путевого развития, подготовят земляное полотно под укладку дополнительных путей и устройство контактной сети.

"Для выхода на платформы и безопасного перехода через железную дорогу строятся два пешеходных тоннеля. В них расположатся билетные кассы и турникетные павильоны. Кроме того, в тоннелях будут установлены эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Строительство ведется круглосуточно, в несколько смен, без остановки движения поездов", - уточняется в сообщении.

Новый остановочный пункт Санино улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа Москвы. У жителей округа значительно сократится путь и уменьшится время на поездку - на электропоездах по железной дороге они смогут быстрее добираться до Киевского вокзала или транспортно-пересадочных узлов, чем на альтернативном наземном транспорте.