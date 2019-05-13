Более 100 яблонь установят на Манежной площади в Москве к фестивалю "Николин день"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 100 яблонь и 200 дизайнерских клумб установят на Манежной площади в Москве к фестивалю искусств "Николин день", который пройдет с 17 по 19 мая по инициативе благотворительных фондов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба фестиваля.

"В преддверии праздника на Манежной площади буквально за несколько дней появится прекрасный яблоневый сад из 130 деревьев и 200 необычных дизайнерских клумб", - говорится в сообщении.

Растения привезут из Воронежской, Тульской, Орловской областей, они будут посажены в контейнеры, стилизованные под морские транспортировочные ящики, так как Святитель Николай - покровитель мореплавателей и путешественников. Будут представлены несколько сортов яблонь, среди них "антоновка", "ветеран", "веньяминовское", "свежесть".

В композициях клумб будут использованы цветы сирени, рододендрон, садовая гвоздика, анютины глазки и колокольчики.

Московский фестиваль искусств "Николин день" впервые пройдет в столице, он охватит девять площадок. Центральными темами фестиваля станут добрые дела, путешествия и творчество. Для посетителей будут организованы мастер-классы, игры, тематические карнавальные шествия. На фестивале выступят группы и исполнители Mgzavrebi, OQJAV, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Uma2rman, певица Елка.