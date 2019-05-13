Некоторые улицы в Москве перекроют 18 мая из-за спортивных мероприятий

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Автомобильное движение полностью перекроют 18 мая на участке третьей Песчаной улицы и проезда Березовой рощи в связи с проведением футбольного матча на стадионе "ВЭБ Арена" с 14:30 до 19:30 по мск. Утром с 10:00 до 15:00 полностью перекроют движение в районе станции метро Серпуховская в связи с проведением "Плехановского кросса 2019", сообщили в понедельник в пресс-службе ЦОДД.

"Участок 1: проезд Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: Третья Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до д. 23, корп. 5 по Новопесчаной улице. Полное перекрытие 18 мая с 14:30 до 19:30", - говорится в сообщении.

Утром с 10:00 до 15:00 полностью перекроют участок улицы Зацепа от дома 19/2 до 35 дома, далее по Строченовскому переулку от дома 5 до 23В стр. 2. Также перекроют участок улицы Щипок от второго дома до дома 8, строение 14. Следом перекроют Стремянный переулок в районе 36 дома и от 35 дома до 23/19. Замкнет цепочку перекрытий участок в районе Зацепского тупика от дома 4 стр. 1 до дома 13, стр. 1.