В Москве планируют отреставрировать поликлинику 1920-х годов постройки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Здание поликлиники 1920-х годов постройки в столичных Хамовниках будет отреставрировано. Как сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия, здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации поликлиники в стиле конструктивизм на улице 10-летия Октября. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", - говорится в сообщении.

Здание было построено по проекту архитектора Алексея Мешкова, это небольшая кирпичная двухэтажная постройка в стиле конструктивизм. Сейчас там располагается детская городская поликлиника №38.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить особенности здания, а также описать будущие архитектурные и конструктивные решения. Разрешение на проведение самих работ будет выдано после разработки и согласования проекта реставрации с Мосгорнаследием.