{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве планируют отреставрировать поликлинику 1920-х годов постройки

Восстановительные работы будут проводиться под контролем Мосгорнаследия

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Здание поликлиники 1920-х годов постройки в столичных Хамовниках будет отреставрировано. Как сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия, здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации поликлиники в стиле конструктивизм на улице 10-летия Октября. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", - говорится в сообщении.

Здание было построено по проекту архитектора Алексея Мешкова, это небольшая кирпичная двухэтажная постройка в стиле конструктивизм. Сейчас там располагается детская городская поликлиника №38.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить особенности здания, а также описать будущие архитектурные и конструктивные решения. Разрешение на проведение самих работ будет выдано после разработки и согласования проекта реставрации с Мосгорнаследием.

Теги
Россия
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня
Площадь объекта составит 7,7 тыс. кв. м
Читать полностью