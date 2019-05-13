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График посещения Московского Кремля изменится с 15 мая

Туристы смогут находиться на территории Кремля на час дольше
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© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) на час продлила время пребывания в Московском Кремле для туристов.

"В связи с началом летнего туриcтического сезона с 15 мая по 30 cентября 2019 года допуск граждан в Моcковский Кремль с экскурсионными целями будет осущеcтвляться с 09:30 до 17:00, пребывание пoсетителей на его территории станет вoзможным до 18:00", - сообщили ТАСС в понедельник в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ФСО также напомнили, что по четвергам Кремль закрыт для посещений.

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