Работы Кабакова и Пепперштейна представят на арт-шоу DA!MOSCOW в Гостином дворе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первое арт-шоу DA!MOSCOW, которое представит работы Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, Семена Файбисовича и других ведущих российских художников, пройдет 18 и 19 мая в Гостином дворе. Об этом в понедельник сообщил ТАСС организатор мероприятия - основатель частной галереи современного искусства Ovcharenko и первого в России аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко.

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"DA!MOSCOW будет способствовать появлению и развитию частных, государственных и корпоративных коллекций искусства, закрепит за Москвой статус культурного центра, привлекая в столицу дополнительный туристический поток, познакомит широкую публику с современным искусством музейного уровня, - отметил он. - DA!MOSCOW сформирует уникальное сообщество коллекционеров и меценатов, поддерживающих современное искусство в России".

Участниками арт-шоу станут 28 российских галерей, среди них Центр фотографии им. братьев Люмьер, 11.12 Gallery, Fine Art Gallery, Marina Gisich Gallery, Anna Nova Gallery, Didi Art Gallery, Gallery Triangle, Triumph Gallery и другие.

Работы Кабакова, Пепперштейна и Файбисовича посетители мероприятия увидят в рамках проекта "Золотой фонд", где будут собраны инсталляции, серии и архивы этих и других известных художников. В экспозицию вошли также произведения Константина Звездочетова, дуэта Виталия Комара и Александра Меламида, Андрея Монастырского и Владимира Янкилевского.

Российских и зарубежных авторов продемонстрирует кураторский проект "Аллея звезд", который соберет избранные произведения Эрвина Вурма, коллектива Клэр Фонтен, Тони Мателли, Дмитрия Гутова, Владимира Дубосарского, Валерия Кошлякова, Инала Савченкова, Олега Целкова, Валерия Чтака, Надежды Гедзевич, группы CrocodilePower и других.

В рамках арт-шоу будет организована экспериментальная pop-up галерея "Школа", которая представит творчество молодых художников. Состоятся соло-выставки Бабетты Земмер, Тессы Перутс, группы "Город Устинов", а также "Акцион Кости". Работы, выставленные на арт-шоу, будут доступны для продажи.

Арт-баттлы и образовательная программа

Гости арт-шоу DA!MOSCOW 18 и 19 мая увидят новый для российской арт-сцены формат - арт-баттлы художников. За два часа на глазах у зрителей два автора должны будут создать произведения искусства. На арт-баттле встретятся концептуальный художник Валерий Чтак и художник-каллиграф Покрас Лампас, а Миша Most и Егор Кошелев выступят против Евгения Ches и Playbodik.

Арт-шоу дополнит образовательная программа, в которую войдут портфолио-ревю молодых художников, конференция "Unblock Art. Технологии в искусстве", дискуссия "Музей современного искусства: от идеального к реальному", а также выступления культовых художников "Мой манифест".