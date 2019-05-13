Пассажиропоток речного транспорта Центральной России увеличился на 15% в майские праздники

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество пассажиров, перевезенных в майские праздники 2019 года по водным путям Московского бассейна, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".

"В длинные весенние выходные по рекам Центральной России было перевезено около 74 тыс. человек. Аналогичный показатель 2018 года составил чуть более 64 тыс. пассажиров. Таким образом, за 12 майских дней этого года пассажиропоток увеличился на 15%", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФГБУ, спрос на речные прогулки и круизы растет последние несколько лет. По итогам 2017 года общий пассажиропоток в Московском бассейне увеличился на 6%, в 2018-м - на 7%. Турпоток, который является составной частью общего пассажиропотока, в 2017 году увеличился на 15%, а в 2018-м - на 7%.

По данным организации, с начала навигации 2019 года по водным путям Московского бассейна было перевезено более 87 тыс. человек. Как уточнил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, слова которого приводит пресс-служба, речь идет о пассажирах городских прогулочных теплоходов и туристов больших круизных лайнеров. Самая интенсивная навигация отмечается в черте Москвы, от городских причалов суда отправляются каждые 15-20 мин.

К популярным речным турне относятся экскурсионно-прогулочные маршруты длительностью до 24 часов, а также полноценные круизы продолжительностью от двух-пяти дней до 15 и более суток.