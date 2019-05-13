Курсы социального предпринимательства проведут для москвичек, находящихся в декрете

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Занятия, посвященные ведению социального предпринимательства, пройдут в Москве для женщин, находящихся в декрете. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"Программа "Мама работает" центра занятости "Моя карьера" запускает учебный курс "Акселератор социального предпринимательства" <...> Программа рассчитана на мам, которые хотят открыть собственное дело, но не знают, с чего начать. В течение месяца слушательницы будут посещать тренинги, дистанционно слушать вебинары и выполнять домашние задания", - говорится в сообщении.

Женщинам расскажут, как развивать полезный для общества бизнес в Москве и совмещать его с материнством, также они смогут познакомиться с успешными социальными предпринимателями, с помощью наставников сформулировать свои бизнес-идеи. Уточняется, что участницы получат знания, как начать свое дело в таких сферах, как экология, здоровый образ жизни, комфортный город, дети.

Занятия будут проходить раз в неделю, первое состоится 15 мая. В центр можно приходить с детьми, во время занятий за ребенком присмотрит профессиональный воспитатель. Для участия в программе претенденткам надо будет прислать заявки с указанием социальной значимости своего будущего проекта. По итогам рассмотрения заявок будет отобрано 50 женщин.