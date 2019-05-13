Останкинская башня присоединится к акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут посетить Останкинскую башню ночью в рамках акции "Ночь музеев" 18 мая. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

"В этом году девиз акции - "Живи в музее". Останкинская башня присоединяется к этому масштабному мероприятию <...> В эту ночь на телебашне пройдут бесплатные экскурсии по интерактивному мультимедийному комплексу (при покупке входного билета), который находится в фойе башни. Он включает в себя аналитический центр, где гости узнают о том, что такое танец и музыка башни, кто такие квакши и как они зависят от атмосферного давления, смогут сравнить свой рост с высотой башни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости смогут познакомиться с людьми, благодаря которым в 1967 году было возведено высочайшее на тот момент сооружение в мире. Кроме того, можно будет посмотреть на ночную Москву с высоты 337 м под живую музыку в исполнении скрипача Никиты Демина, который будет также играть на синтезаторе и драм-машине.