Московские набережные перекроют 19 мая в связи с проведением полумарафона

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение по Новодевичьей, Лужнецкой, Пречистенской, Саввинской, Кремлевской и Софийской набережным будет полностью перекрыто в воскресенье 19 мая в связи с проведением Московского полумарафона. Об этом в понедельник сообщили в Центре организации дорожного движение (ЦОДД).

Кроме того, будут перекрыты улица Лужники, улица Хамовнический Вал, Москворецкая улица и Москворецкий мост. Автомобильного движения не будет по улице Балчуг, Ростовской, Раушской, Космодамианской и Шлюзовой набережным, а также по Фалеевскому переулку, Болотной улице и Васильевскому Спуску.

По данным ЦОДД, ограничения в разных частях города начнут действовать с 7:30 и продлятся до 13:30, время открытия каждого участка можно уточнить в Twitter департамента транспорта.