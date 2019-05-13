{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские набережные перекроют 19 мая в связи с проведением полумарафона

Ограничения будут действовать до 13:30

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение по Новодевичьей, Лужнецкой, Пречистенской, Саввинской, Кремлевской и Софийской набережным будет полностью перекрыто в воскресенье 19 мая в связи с проведением Московского полумарафона. Об этом в понедельник сообщили в Центре организации дорожного движение (ЦОДД).

Кроме того, будут перекрыты улица Лужники, улица Хамовнический Вал, Москворецкая улица и Москворецкий мост. Автомобильного движения не будет по улице Балчуг, Ростовской, Раушской, Космодамианской и Шлюзовой набережным, а также по Фалеевскому переулку, Болотной улице и Васильевскому Спуску.

По данным ЦОДД, ограничения в разных частях города начнут действовать с 7:30 и продлятся до 13:30, время открытия каждого участка можно уточнить в Twitter департамента транспорта.

Теги
Россия
Останкинская башня присоединится к акции "Ночь музеев"
Для посетителей будут организованы экскурсии, встречи со строителями башни и выступление музыкантов
Читать полностью