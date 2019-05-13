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Московское метро опровергло информацию о проведении засекреченных закупок

По данным пресс-службы подземки, вся информация о них находится в единой информационной системе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен опроверг информацию СМИ о проведении засекреченных закупок в 2018 году, вся информация о торгах размещена в открытом доступе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Московский метрополитен в 2018 году не провел ни одной засекреченной закупки. Все процедуры в рамках № 44-ФЗ проходили открыто, вся информация о них размещена в единой информационной системе. Ни одного засекреченного контракта у метро нет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в документе, на который ссылаются СМИ, "в части Московского метрополитена приведена общая сумма всех заключенных контрактов в 2018 году, а не закупок, часть данных по которым представляет сведения ограниченного доступа".

Ранее газета "Известия", ссылаясь на отчет Министерства финансов РФ, сообщила, что совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в 2018 году составила 2,4 трлн рублей. Уточнялось, что крупнейшими заказчиками стали госкорпорация "Роскосмос", Управление дорожно-мостового строительства, а также Московский метрополитен.

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