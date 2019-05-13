МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Успешные столичные бизнесмены впервые примут участие в формировании деловой программы Московского делового форума. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Бизнесмены столицы впервые сформируют повестку Московского предпринимательского форума. Ведущие бизнесмены столицы в этом году не только примут участие в тематических сессиях, но и будут курировать целые блоки деловой программы, формируя, таким образом, повестку мероприятия и поднимая вопросы развития московского бизнеса в целом", - говорится в сообщении.

В прошлом году разработкой деловой программы и концепции мероприятия занимались организаторы. В этот раз правительство Москвы пригласило к участию предпринимателей, которые сами будут определять формат и тему блоков, а также предлагать экспертов.

Так, курировать блок "Самозанятые" будет основатель школы английского языка Skyeng Александр Ларьяновский. В рамках этого блока своим опытом с гостями форума поделятся заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Попов и руководитель продукта для самозанятых водителей "Яндекс.Такси" Петр Диденко. Кроме того, при содействии успешных предпринимателей на форуме пройдут воркшопы, посвященные развитию ресторанного дела, бизнеса в индустрии красоты и социально ответственного предпринимательства.

Московский предпринимательский форум пройдет 27 мая 2019 года на площадке "ВТБ Арена". Мероприятие организовано правительством Москвы. В рамках программы гостей ожидает более 16 тематических сессий, круглых столов и воркшопов с участием более 60 спикеров. Форум откроется деловым завтраком "Ингредиенты для успешного бизнеса", на котором кураторы ключевых блоков программы обсудят необходимые составляющие успешного предприятия с руководителем Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексеем Фурсиным.