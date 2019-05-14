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Кратковременный дождь с грозой и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 14 мая

В ночь на среду температура может опуститься до 12 градусов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь с грозой и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до 12 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 14 мая в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

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