Порядка 220 аварийных участков ликвидируют на дорогах Москвы в 2019 году

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены в текущем году ликвидировать 220 аварийных участков на дорогах города путем установки новых светофоров, дорожных знаков и дополнительного освещения пешеходных переходов. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует провести работы по ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах Москвы", - говорится в сообщении.

Для этого будет установлено 25 новых светофоров, оптимизирована работа 63 и оснащено новым оборудованием 121 устройство. Вместе с тем будет организовано дополнительное освещение 28 пешеходных переходов и трех островков безопасности. На самих аварийных участках планируется установить 112 комплексов фотовидеофиксации. Также в городе установят 104 новых дорожных знака и переразметят 112 участков улиц. Кроме того, на 16 улицах изменят скоростной режим.

По мнению ЦОДД, основными причинами ДТП на этих участках являются несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения. "Но самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу, - превышение скорости. Мы считаем, что в городе необходимо снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч. Это поможет сохранить жизни людей", - сказали в пресс-службе ЦОДД, чьи слова цитируются на портале.