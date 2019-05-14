Комплекс зданий Филаретовского женского училища признали памятником архитектуры

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ансамбль бывшего Филаретовского женского епархиального училища в Большом Козловском и Малом Харитоньевском переулках, в котором в 1877-1883 годах училась сестра писателя Антона Чехова Мария (1863-1957 годы), признан региональным памятником архитектуры. Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Ансамбль зданий Филаретовского женского епархиального училища был возведен в 1864 году по проекту архитектора Александра Вивьена. Учебный корпус и флигели, где жили воспитанницы, автор оформил в стиле эклектика, для которого характерно сочетание разных направлений - от классицизма до барокко", - приводятся на портале слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Комплекс строился специально для училища, основанного по инициативе московского митрополита Филарета (1783-1867 годы). В нем сначала обучались дочери бедных священников в возрасте от семи до 16 лет, однако позже стали принимать и представительниц купеческих семей. После революции 1917 года училище было закрыто, здания находились в ведении различных силовых ведомств. В настоящее время здесь размещается штаб тыла Вооруженных сил РФ.

"Статус объекта культурного наследия обеспечивает комплексу бывшего Филаретовского женского епархиального училища охрану государства. Это значит, что здания и декоративную ограду нельзя сносить, а реставрировать их можно только под контролем Мосгорнаследия и после согласования проекта работ с нашими специалистами", - цитирует портал мэра Емельянова.