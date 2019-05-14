Проектирование фондохранилища в Новой Москве для 23 музеев начнется в 2019 году

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют приступить до конца 2019 года к проектированию фондохранилища для 23 музеев, который расположится на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"К проектированию фондохранилища для 23 музеев, который разместится на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, приступят до конца этого года. Концепция здания разработана. В этом году ее может рассмотреть мэр Москвы Сергей Собянин, после чего объект будет включен в адресную инвестиционную программу", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Владимира Жидкина.

Общая площадь объекта составит порядка 70 тыс. кв. м, из них 10 тыс. займут выставочные помещения. Там планируется хранить фонды 23 музеев: 19 московских городских и четырех федеральных, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи.

Административно-деловой центр в поселке Коммунарка будет построен к 2030 году. Его площадь составит около 5 млн кв. м. Планируется, что на его территории расположатся помещения префектуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО), крупный медкластер, корпуса филиала Российской государственной библиотеки, офисы.