Около 500 тыс. цветов высадят у Триумфальной арки в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 500 тыс. цветов на площади 5,9 тыс. кв. метров высадят у Триумфальной арки в Москве, сообщила во вторник пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги".

"Цветник у Триумфальной арки будет площадью 5882,4 кв. м. Количество высаживаемой рассады - порядка 500 тыс. шт. Ассортимент однолетников: тагетес, бегония, пеларгония, колеус, кохия, канны, агератум, цинерария", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цветочная композиция будет выполнена в красном, белом, желтом, голубом, зеленом и оранжевом оттенках.

По данным пресс-службы, также цветник размером 1,3 тыс. кв. м разобьют на площади Гагарина. Планируется высадить тагетес, колеус, цинерарию. Кроме того, у "Манежа" намерены создать комбинированный цветник из однолетников и многолетников общим количеством 50 тыс. штук на площади почти 900 кв. м.

В сквере у Большого театра на площади 413 кв. м разобьют цветник из красного узора на серебряном фоне из 30 тыс. однолетников - бегонии клубневой и цинерарии. На территории НИИ СП им. Н. В. Склифосовского высадят 45 тыс. однолетних и многолетних растений высадят на площади 777 кв. м.

По информации пресс-службы, всего на балансовых территориях ГБУ "Автомобильные дороги" в 2019 году высадят 5,7 млн однолетников, 88 тыс. многолетников и 3,5 тыс. роз.