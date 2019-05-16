Ясная погода и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в выходные

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Погода в Москве 17-19 мая будет солнечной, температура днем поднимется до 23 градусов. Об этом сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Об осадках на ближайшие несколько дней можно забыть, небо будет ясным, малооблачным, часто будет солнышко. Но погода все-таки умеренная, майская", - сказал Вильфанд.

17 мая в Москве температура днем составит 18-20 градусов, 18 мая - поднимется до 20-22. 19 мая ожидается до 21-23 градусов в Москве и до 24 градусов - по области.

"И в понедельник тоже без осадков, ночные температуры - 5-10, днем - 20-25. Во вторник вероятен небольшой дождь, но температуры достаточно комфортные: 7-8 градусов тепла ночью, 25 градусов - днем", - отметил руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что количество осадков, выпавших в столице с начала мая, превысило месячную норму. "Норма среднего количества осадков в мае составляет 51 мм. Сейчас уже - 54-55 мм", - сказал он.