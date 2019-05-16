Более 2 тыс. человек примут участие в отборочном этапе конкурса "Абилимпикс-2019" в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Отборочный этап V Московского чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс-2019" открылся в столице, в нем примут участие более 2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

"В нынешнем году на соревнованиях свои профессиональные навыки представят 1129 школьников, 579 студентов и 299 специалистов. Оценивать конкурсные задания будут 66 главных экспертов, 320 экспертов и 70 работодателей, представляющих известные компании и бренды. Отборочный этап проводится на базе 32 городских образовательных площадок", - сказал представитель пресс-службы.

Состязания мастеров проводятся по 64 основным специальностям, среди которых информационная безопасность, парикмахерское искусство, мультимедийная журналистика, кирпичная кладка, резьба по дереву и другие. Участников разделят на три возрастные категории: "школьники", "студенты" и "специалисты".

"Абилимпикс" - это прекрасная площадка для поиска работы. На соревнования приходят эксперты, сотрудники ведущих компаний страны, работодатели, которые наблюдают за работой мастеров. Это позволяет многим молодым мастерам найти работу своей мечты. Мы же со своей стороны уделяем большое внимание трудоустройству людей с инвалидностью, для решения этой задачи разрабатываются и реализуются различные программы", - цитирует пресс-служба слова первого замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александры Александровой.

В пресс-службе уточнили, что соревнования по компетенциям будут проходить до 24 мая, победители отборочного этапа станут участниками чемпионата "Абилимпикс-2019", который пройдет в Москве 12-13 сентября 2019 года. Отборочный этап проводится при поддержке столичных департамента образования и науки, департамента здравоохранения и Международного центра подготовки и развития массажистов. Организатор - департамент труда и соцзащиты населения Москвы.