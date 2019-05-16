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Группа "Би-2" выступит на Московском предпринимательском форуме

Мероприятие пройдет на "ВТБ Арене" 27 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" даст бесплатный концерт для участников Московского предпринимательского форума 27 мая на "ВТБ Арене", сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Мы благодарим наших героев - 36 тыс. участников [форума], подавших заявки, и более 800 тыс. предпринимателей, работающих в столице сегодня, и приглашаем их на концерт "Би-2", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Деловая программа Московского предпринимательского форума будет состоять из шести тематических блоков, образовательного интенсива "Трансформация-6", многочисленных круглых столов и мастер-классов. Форум завершится награждением победителей первой столичной предпринимательской премии "Прорыв года".

Посетить концерт и деловую программу форума может любой желающий после предварительной регистрации.

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