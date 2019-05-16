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Дополнительные парковки организуют у станции метро "Новокосино" в Москве

Их создадут в рамках строительства транспортно-пересадочного узла

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен создаст дополнительные парковочные места у станции метро "Новокосино" Калининско-Солнцевской линии в рамках работ по строительству одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение о предоставлении ГУП "Московский метрополитен" земельных участков общей площадью 15,3 га на пересечении Носовихинского шоссе и улицы Городецкая - для строительства технологической части ТПУ "Новокосино", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проекта планируется улучшить условия подъезда общественного и личного транспорта к станции метро "Новокосино" Калининско-Солнцевской линии, а также создать дополнительные плоскостные парковки. Создание этих объектов намечено на 2019-2020 годы.

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