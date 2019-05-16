Собянин открыл новое здание ОВД Очаково-Матвеевское в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг обновленное здание отдела полиции по району Очаково-Матвеевское.

"Мы реализуем программу улучшения условий службы московской полиции, которая включает строительство более 30 новых объектов для размещения тех подразделений, которые работают в неприспособленных и некомфортных помещениях. С 2010 года мы уже завершили строительство 14 зданий. В новых зданиях сотрудники полиции получают современные условия службы, а граждане - возможность обратиться с заявлением и решить другие проблемы в комфортной обстановке. Например, здесь, в Очаково-Матвеевском, площадь помещений райотдела полиции увеличилась в четыре раза", - сказал Собянин.

Как уточнила пресс-служба столичной мэрии, до 2019 года ОМВД по району Очаково-Матвеевское размещался в небольшом здании по адресу: Большая Очаковская улица, д. 16А, а также на первых этажах жилых домов № 14 и № 22. Общая площадь отдела составляла лишь 1,3 тыс. кв. м, что было недостаточно для полноценной и эффективной работы.

Новое здание райотдела по адресу: Очаковское шоссе, д. 24, стр.1 было возведено по индивидуальному проекту за два года - с марта 2017 года по март 2019 года. Работы были выполнены за счет бюджета Москвы.

Здание оснащено современными инженерными системами, укомплектовано мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В корпусе разместятся структурные подразделения полиции, отделение уголовного розыска, отдел дознания, подразделение тылового обеспечения.

Также в новом помещении появился зал собраний на 150 мест с мультимедийным комплексом для проведения совещаний, помещения для работы с секретными материалами, оборудованные виброакустической защитой и системой радиотехнической безопасности, стрелковый тир для проведения учебно-тренировочных занятий, спортзал. В здании будут нести службу 174 сотрудника отдела полиции по району Очаково-Матвеевское.