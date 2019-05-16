Специальная программа фестиваля "Спасская башня" откроется в Александровском саду 18 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специальная программа "Военные оркестры в парках" фестиваля "Спасская башня" откроется 18 мая в Александровском саду в Москве. Об этом сообщил в четверг в своем аккаунте в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"В эту субботу в Александровском саду начинается спецпрограмма фестиваля "Спасская башня" - "Военные оркестры в парках". В течение трех месяцев можете слушать их бесплатно", - написал он.