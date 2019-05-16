Специальная программа фестиваля "Спасская башня" откроется в Александровском саду 18 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специальная программа "Военные оркестры в парках" фестиваля "Спасская башня" откроется 18 мая в Александровском саду в Москве. Об этом сообщил в четверг в своем аккаунте в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
"В эту субботу в Александровском саду начинается спецпрограмма фестиваля "Спасская башня" - "Военные оркестры в парках". В течение трех месяцев можете слушать их бесплатно", - написал он.
В эту субботу в Александровском саду начинается спецпрограмма фестиваля #СпасскаяБашня - "Военные оркестры в парках". В течение трех месяцев можете слушать их бесплатно. Вот календарь событий: https://t.co/OJAkKZGkjo pic.twitter.com/W0swj0dDrg— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 мая 2019 г.
Как сообщается на сайте фестиваля, перед жителями и гостями столицы выступят участники парадов Победы: оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова, Военный образцовый оркестр почетного караула и Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота РФ им. Римского-Корсакова.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" ежегодно проводится в Москве при поддержке Минобороны РФ и правительства Москвы. В мероприятии принимают участие лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.