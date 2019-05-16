Мосгордума планирует внести изменения в ПДД в части использования электротранспорта

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Мосгордума планирует внести в правительство РФ проект поправок в правила дорожного движения в части использования электрических транспортных средств (электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев). Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"По статистике самое большое количество электротранспортных средств находится в нашем мегаполисе. Этот вопрос поднимался еще в прошлом году, когда произошло несколько несчастных случаев на общественных пространствах. Если говорить о дорогах, тротуарах, то необходимо вносить изменения в федеральный нормативный акт, мы не исключаем и внесение изменений в правила дорожного движения", - сказал он.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Святенко Инна пояснила, что сейчас собираются рекомендации и исследовательские работы, которые посвящены новым транспортным средствам, чтобы в дальнейшем внести изменения в нормативные акты.

Шапошников отметил, что необходимо ввести классификацию индивидуальных транспортных средств на электрической тяге в зависимости от максимальной конструктивной скорости, что позволит обеспечить правила его передвижения по специально предназначенным элементам дороги (велопешеходные дорожки, обочина, проезжая часть).

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов "Союз пешеходов" Владимир Соколов добавил, что, по мнению организации, необходимо запретить сдачу средств в аренду в рекреационных зонах, где нет специальных оборудованных площадок или маршрутов. Также необходимо запретить сдачу в аренду гироскутеров, электросамокатов, сегвеев, схемы управления которых не предусматривают ограничение максимальной скорости до 20 км/ч, сказал он.

"Мы предлагаем ряд транспортных средств приравнять к механическим транспортным средствам и задуматься о выдаче водительского удостоверения", - отметила в ходе заседания адвокат, руководитель направления по правовой помощи и совершенствования законодательства, обеспечивающего защиту прав пешеходов "Союза пешеходов" Ольга Вакина.