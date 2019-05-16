Власти Москвы: город пока не готов к массовому использованию беспилотного транспорта

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Москва пока не готова к массовому использованию беспилотного транспорта, но работа в этом направлении начата. Об этом в четверг сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин в кулуарах ежегодной премии "Автомобиль года в России".

"Этот вопрос требует тщательной проработки и подготовки, как технической, так и законодательной. Работа в этом направлении начата, но должны быть стандарты, должны быть ГОСТы, правила, законы, нормы и требования, пока ничего этого нет. Происходят разного рода индивидуальные пилотные тестирования. К массовому спросу, массовому сегменту пока ничего не готово, постепенно будем готовиться", - сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает с 1 декабря 2018 года эксперимент по эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Ожидается, что новые беспилотные автомобили выйдут на городские улицы весной 2019 года и будут оснащены литерой "А", указывающей на "Автономное вождение".

В феврале 2018 года такая машина интернет-компании "Яндекс" впервые проехала по улицам Москвы после снегопада, а в июне преодолела путь в 789 км от Москвы до Казани. В октябре 2018 года было запущено беспилотное такси на территории инновационного центра "Сколково". В 2019 году планируется выпустить в общей сложности 100 машин в обоих городах эксперимента.

Премия "Автомобиль года в России" проводится уже 19 лет. В оргкомитет премии входят главные редакторы отечественных автомобильных изданий. Цель проекта - определение, по мнению российских автолюбителей, лучших автомобилей в каждом классе из числа официально продаваемых в России.