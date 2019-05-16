На маршрутах Москвы до конца года будут работать 300 электробусов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Триста электробусов в общей сложности выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года. Об этом в четверг сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин в кулуарах ежегодной премии "Автомобиль года в России".

"Сегодня московский электробус отмечен на премии "Автомобиль года в России" как инновационный продукт. Москва сейчас занимает первое место среди европейских городов по числу электробусов - на линии уже больше 100 электробусов. До конца года на линии будет курсировать в общей сложности 300 таких машин. До 2021 года мы планируем покупать по 300 электробусов ежегодно. С 2021 года - примерно от 600 до 800 единиц в год", - сказал он.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi

Премия "Автомобиль года в России" проводится уже 19 лет. В оргкомитет премии входят главные редакторы отечественных автомобильных изданий. Цель проекта - определение, по мнению российских автолюбителей, лучших автомобилей в каждом классе из числа официально продаваемых в России.

В новость внесена правка (22:53 мск) - уточняются данные о числе электробусов.