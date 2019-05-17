Москвичи смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Сатурном в мае

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС /. Сближение или прохождение Луны вблизи Юпитера и Сатурна смогут наблюдать москвичи в ночь на 21 и 23 мая соответственно. Сближения можно будет увидеть с полуночи и до рассвета над южным горизонтом, говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Сближение - это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6-7 градусов.

"16-17 мая 2019 года Луна пройдет недалеко от Спики (альфа созвездия Дева), 19 мая примет фазу полнолуния и окажется недалеко от Антареса (альфа Скорпиона), а 21 мая пройдет в градусе от Юпитера. Сближения майской Луны в эти дни лучше наблюдать после полуночи, когда Луна занимает наивысшее положение над южным горизонтом", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что сближение Луны с Юпитером начнется уже 20 мая в 20.00 мск.

Далее, как добавили в планетарии, Луна побывает в созвездиях Дева, Весы, Скорпион, Змееносец и 22 мая перейдет в созвездие Стрелец, где произойдет ее встреча с Сатурном. Согласно представленному на сайте планетария расписанию, в одном градусе южнее Сатурна Луна пройдет 23 мая в 01.25 мск.