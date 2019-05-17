Московские проекты вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Четыре проекта московского транспортного комплекса вышли в финал мировой транспортной премии Международного союза общественного транспорта (UITP) UITP Awards 2019. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Четыре проекта Москвы вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019 .... Московский метрополитен, "Мосгортранс" и "Мостранспроект" поборются за звание лучших с зарубежными коллегами в четырех номинациях, касающихся бизнес-моделей, технологического мастерства, развития городского общественного транспорта и маркетинговых кампаний в транспортной сфере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Московский метрополитен попал в список финалистов в двух номинациях. Первая - "Операционное и технологическое мастерство" с проектом "Единый диспетчерский центр Московского метрополитена и цифровизация операционных процессов". В этой номинации представлены проекты по внедрению инноваций, в том числе экологически чистого транспорта, методов обслуживания пассажиров, обновления инфраструктуры и цифровизации процесса работы. Вторая - "Маркетинговая кампания" с проектом "Привет, Москва! Рассказ о городе от лица московского транспорта". Победа в этой номинации достанется лучшей маркетинговой кампании, направленной на повышение количества поездок в общественном транспорте и создание позитивного имиджа транспорта.

"Мостранспроект" с проектом "Создание нового транспортного каркаса Москвы с интеграцией пригородного ж/д транспорта в городскую систему" представлено в финале в номинации "Стратегия развития городского общественного транспорта". А "Мосгортранс" с проектом "Новый подход в Москве: переход к контрактам на обслуживание и ремонт подвижного состава (контракты жизненного цикла)" - в номинации "Смарт-фонды, финансирование и бизнес-модели", в которой выберут самую эффективную финансовую и бизнес-модель.

В перечисленных категориях, помимо Москвы, за победу поборются проекты из Германии, Португалии, Великобритании, США, Швеции, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Чили и Турции. Всего в конкурсе восемь номинаций. Победителей объявят 12 июня на церемонии закрытия Всемирного саммита UITP, который проводится раз в два года и в этом году пройдет в Стокгольме (Швеция). В департаменте добавили, что Москва уже получала награду Международного союза общественного транспорта в 2017 году в Монреале (Канада), одержав победу в номинации "Особое признание" за достижения в развитии городского транспорта и транспортной инфраструктуры за шесть лет.