"Летняя сцена" откроется в Парке Горького в Москве 18 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Новая "Летняя сцена", на которой три раза в неделю будут выступать молодые музыканты, откроется в Парке Горького в День парков 18 мая. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новая "Летняя сцена" откроется 18 мая ... В течение всего лета там будут выступать молодые музыканты, в репертуаре которых произведения различных стилей и направлений (фанк, джаз, инди-рок, диско, современная классика, электроника). Вход для посетителей свободный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сцена расположилась на поляне неподалеку от Голицынского пруда и Пушкинской набережной. Она будет работать до конца сентября.

Как отметил замдиректора по культурно-массовым мероприятиям Парка Горького Борис Болелов, слова которого приводятся в сообщении, пробный запуск "Летней сцены" в парке прошел 1 мая, тест-драйв музыкального оборудования длился около 7 часов, выступления прошли успешно. "Летом в нашем парке всегда проходили музыкальные концерты и фестивали. Для них устанавливали сцены, которые после окончания разбирали. Формат регулярных выступлений на одной площадке в течение всего лета - новый для Парка Горького. Наша главная цель - знакомить посетителей с молодыми и малоизвестными широкому кругу слушателей артистами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что специальная познавательно-развлекательная программа с танцевальными мастер-классами, экскурсиями и выступлениями музыкальных коллективов будет организована в 16 парках Москвы 18 мая по случаю Дня парков.