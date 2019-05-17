Ремонт асфальта начался на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Работы по замене асфальта на Кутузовском проспекте в Москве, которые начались в пятницу, планируют завершить до 25 июня. Из-за ремонта будет частично перекрываться движение машин, сообщил журналистам заместитель начальника объединенного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Зверев.

Кутузовский проспект расположен в Западном административном округе столицы и является одной из важнейших транспортных магистралей города.

"На Кутузовском проспекте ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, в этом году ремонтируется участок от Новоарбатского моста до Можайского путепровода. Общий объем работ - порядка 110 тыс. кв. м. До 25 июня работа полностью закончится на данном участке. Работы ведутся с частичным перекрытием движения по двум полосам", - сказал он.

Зверев отметил, что также до июля проведут ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинском проспекте от площади Гагарина до Калужской площади, работы также ведутся с частичным перекрытием движения по двум полосам. Всего в 2019 году ГБУ "Автомобильные дороги" планирует привести в порядок асфальт на 889 объектах в столице, общая площадь ремонта составит около 20 млн кв. м.