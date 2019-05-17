Оператор московских парковок предупредил о мошенниках, требующих деньги за возврат машины

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) предупредил автовладельцев о мошенниках, предлагающих вернуть машину со штрафной стоянки за деньги.

"В столице участились случаи мошенничества, связанного с перемещением автомобилей на специализированную стоянку. Мошенники незаконным путем получают телефон владельца задержанного транспортного средства и делают ему ложный звонок с предложением вернуть автомобиль за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении на сайте оператора.

АМПП не имеет отношения к таким предложениям, перевод денег не поможет вернуть автомобиль, подчеркнули в учреждении.