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Оператор московских парковок предупредил о мошенниках, требующих деньги за возврат машины

Злоумышленники незаконным путем получают телефон владельца задержанной машины и предлагают вернуть ее со штрафной стоянки за деньги

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) предупредил автовладельцев о мошенниках, предлагающих вернуть машину со штрафной стоянки за деньги.

"В столице участились случаи мошенничества, связанного с перемещением автомобилей на специализированную стоянку. Мошенники незаконным путем получают телефон владельца задержанного транспортного средства и делают ему ложный звонок с предложением вернуть автомобиль за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении на сайте оператора.

АМПП не имеет отношения к таким предложениям, перевод денег не поможет вернуть автомобиль, подчеркнули в учреждении.

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