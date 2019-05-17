Площадки фестиваля "Николин день" заработали в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Николин день" открылся в столице в пятницу, программа с играми и мастер-классами началась на семи праздничных площадках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

"17 мая в 11:00 в столице открылись семь фестивальных площадок (они расположены на площади Революции, на Манежной площади, в Климентовском переулке, на Тверском бульваре). Восьмая площадка в парке Коломенское начнет свои праздничные мероприятия в субботу. В рамках фестиваля с самого открытия работают спортивные площадки, стартовали программы мастер-классов", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что на переходе от Манежной площади к площади Революции открылся скейт-парк, профессионалы показывают трюки на велосипедах и самокатах. На Тверском бульваре гости могут попробовать свои силы в сапсерфинге - виде спорта, где серфер, стоя на доске, гребет веслом. В Климентовском переулке с 12:00 будут проходить занятия по изготовлению альбомов для путешественников, а на площади Революции гости смастерят картины из гвоздей и ниток. Всего в дни фестиваля пройдет 150 бесплатных мастер-классов.

В пресс-службе добавили, что в пятницу в 12:00 в рамках фестиваля около 200 воспитанников детских домов и подопечных благотворительных фондов с сопровождающими отправятся в речное путешествие на теплоходе.

Московский фестиваль искусств "Николин день" впервые проходит в столице с 17 по 19 мая. Он организован по инициативе российских благотворительных фондов. Центральными темами фестиваля являются добрые дела, путешествия и творчество.