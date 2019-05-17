"Альпийский бельведер" откроется в Ботаническом саду МГУ 22 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут увидеть со смотровой площадке в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" новую экспозицию высотой 6 м с растениями альпийских горных лугов. Открытие "Альпийского бельведера" состоится 22 мая, сообщила пресс-служба ботанического сада.

"Двадцать второго мая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится торжественное открытие "Альпийского бельведера" - новой уникальной экспозиции с растениями альпийских горных лугов и смотровой площадкой. Искусственный холм высотой 6 м был насыпан на концертно-выставочном поле. На его плоскую вершину взбираются две спиральные дорожки, а на вершине располагается смотровая площадка с парапетом- собственно бельведер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что склоны холма покрыты пестрым ковром растений альпийских горных лугов - в основном, из европейских горных систем. Вместо традиционного альпинария с камнями экспозицию украшают луговые квази-природные сообщества. Сотрудники ботанического сада совместно с компанией Clarins Group создавали экспозицию в течение двух лет.

Вход для посетителей свободный.