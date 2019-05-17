{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Портал "Окно в город" проведет трансляцию Московского велофестиваля

Трансляция начнется в 07:00 и продлится до 17:00

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Онлайн-трансляция первого весеннего велофестиваля, который пройдет в Москве 19 мая, можно будет посмотреть на портале "Окно в город". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Мы запускаем онлайн-трансляцию одного из самых популярных событий города. С помощью городских камер видеонаблюдения все желающие смогут наблюдать за участниками велофестиваля. Сервис "Окно в город" также будет полезен для водителей, планирующих свой маршрут. Они смогут проверить перекрытия в режиме реального времени или убедиться, что дороги снова открыты", - приводятся в сообщении слова начальника отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

Уточняется, что трансляция на портале начнется одновременно с мероприятием в 07:00 и продлится до 17:00.

Портал "Окно в город", разработанный департаментом информационных технологий, регулярно транслирует крупные городские события. В частности, все желающие могли посмотреть, как проходили новогодние гулянья, парад Победы, масленица, мотофестивали и многое другое.

Теги
Россия
В здании РУДН ликвидировали возгорание
В МЧС отмечают, что его площадь составила 5 кв. м
Читать полностью