Портал "Окно в город" проведет трансляцию Московского велофестиваля

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Онлайн-трансляция первого весеннего велофестиваля, который пройдет в Москве 19 мая, можно будет посмотреть на портале "Окно в город". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Мы запускаем онлайн-трансляцию одного из самых популярных событий города. С помощью городских камер видеонаблюдения все желающие смогут наблюдать за участниками велофестиваля. Сервис "Окно в город" также будет полезен для водителей, планирующих свой маршрут. Они смогут проверить перекрытия в режиме реального времени или убедиться, что дороги снова открыты", - приводятся в сообщении слова начальника отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

Уточняется, что трансляция на портале начнется одновременно с мероприятием в 07:00 и продлится до 17:00.

Портал "Окно в город", разработанный департаментом информационных технологий, регулярно транслирует крупные городские события. В частности, все желающие могли посмотреть, как проходили новогодние гулянья, парад Победы, масленица, мотофестивали и многое другое.