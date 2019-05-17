Съезд с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского в Москве планируют открыть летом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Эстакаду, ведущую с Северо-Восточной хорды (СВХ) на 5-й проезд Подбельского, планируют открыть в Москве летом текущего года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"Длина эстакады составит более 200 м. Она обеспечит комфортный заезд на хорду, в целом, улучшит транспортную ситуацию в районе, повысит его проницаемость", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Северо-Восточная хорда - новая транспортная артерия столицы. Она протянется от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Трасса соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Окончание строительства на всех участках СВХ намечено на 2021 год. Проектировщик и заказчик - ООО "Капстройсити".