Принятый за снаряд у здания ТЭЦ в Москве предмет оказался бутылкой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Предмет, который приняли за снаряд возле ТЭЦ-21 на Ижорской улице на севере Москвы, оказался бутылкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"У здания ТЭЦ по адресу: Ижорская, дом 9, нашли бутылку, которую приняли за снаряд. Поэтому на место происшествия вызвали экстренные службы",- сказали в полиции.

Ранее сообщалось об обнаружении в ходе ремонта подземных коммуникаций неподалеку от здания, расположенного по адресу: улица Ижорская, дом 9, артиллерийского снаряда.