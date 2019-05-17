Власти Москвы начнут строительство участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе летом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Строительство участка столичной Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе начнется этим летом. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замглавы столичного департамента строительства Петр Аксенов.

"Проект участка от Ярославского шоссе и развязки на Ярославском шоссе до Дмитровского шоссе уже прошел экспертизу, проведены торги на три участка, в ближайшее время будут объявлены на четвертый. И мы полным ходом начнем этим летом участок", - сказал Аксенов журналистов.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе планируют завершить в течение ближайших трех лет. Подрядчиком стала компания "Мостотрест".

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе от Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.

Северо-Восточная хорда протянется от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Она соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.