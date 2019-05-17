Развязку на пересечении СВХ и Открытого шоссе в Москве начнут строить в 2019 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют начать строительство развязки на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) и Открытого шоссе в текущем году. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замглавы столичного департамента строительства Петр Аксенов.

"Когда мы открывали первый этап хорды от Щелковского до Открытого шоссе, мы сделали только боковой съезд <...> Мэр дал задание посмотреть, чтобы был заезд с Открытого шоссе. Он сегодня проектируется. Рассчитываем к концу года начать активные работы по строительству", - сказал он.

Аксенов добавил, что в процессе строительства сейчас также находится съезд с СВХ на улицу Подбельского.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл для движения новый участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.

Северо-Восточная хорда протянется от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Она соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе.