Проректор ВШЭ Валерия Касамара не исключает своего участия в выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара намерена принять участие в выборах в Мосгордуму.

"Как только появится постановление Мосгордумы о назначении выборов депутатов Мосгордумы, я сделаю официальное заявление о том, что буду баллотироваться в Мосгордуму. И до избрания депутатом Ярослава Кузьминова [ректор ВШЭ, депутат Мосгордумы последнего созыва], и после мы активно взаимодействовали как с городом в целом, так и с 45-м избирательным округом, в котором расположена большая часть корпусов "Вышки". В 2014 году я была начальником штаба Кузьминова, поэтому округ мне хорошо знаком", - сообщила ТАСС Касамара.

Она отметила, что ВШЭ всегда был университетом, открытым городу. "Наш университет - это москвич, который здесь живет и несет ответственность, за то, как выглядит его дом. В 2013 года мы запустили публичный лекторий в Парке Горького и на площадках музеев Москвы, мы проводим концерты, спектакли, фестивали для москвичей, предоставляем юридические и психологические консультации", - рассказала Касамара.

Проректор добавила, что в 2014 году по инициативе Кузьминова в Мещанском районе столицы стартовал проект "Активное долголетие", который вырос, стал "Московским долголетием" и приобрел статус общегородского проекта. "Приятно и то, что "Московское долголетие" было предложено мэром Москвы Сергеем Собяниным президенту в качестве проекта, достойного стать федеральным", - подчеркнула собеседница агентства.

Говоря о программе, с которой она может пойти на выборы, Касамара отметила, что выступает прежде всего за выстраивание эффективной коммуникации между жителями и властью. "Зачастую власть формально выполняет свою коммуникативную функцию, торопится реализовать намеченное, не учитывая интересы горожан. Для москвичей сегодня значима не просто комфортная среда, но и уважение к их мнению и требованиям. Я хочу, чтобы жители принимали непосредственное участие во всем, что происходит в их районе, были вовлечены в процесс принятия решений, касающихся их родного города", - сообщила проректор ВШЭ.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября 2019 года. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов был избран депутатом гордумы в 2014 году.