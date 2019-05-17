Москва занимает одно из последних мест в России по заболеваемости ВИЧ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва занимает 74 место среди 85 регионов РФ по заболеваемости ВИЧ, при этом в Центральном федеральном округе этот показатель является самым низким. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Согласно данным государственной статистической отчетности за 2018 год, Москва имеет одни из самых низких показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, занимая 74 место среди 85 субъектов РФ, что подтверждает ее уникальный статус наиболее безопасного города в плане этого заболевания среди мировых мегаполисов. Этот столичный показатель является наименьшим среди субъектов Центрального федерального округа - 18 место из 18", - сказал собеседник агентства.

При среднероссийском значении 52,3 случая на 100 тыс. населения в Москве фиксируется 18,0 случаев на 100 тыс. населения, без учета контингента ФСИН.

Как отметил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус, сегодня Москва является одной из наименее пораженных ВИЧ столиц в мире, демонстрируя чрезвычайно эффективную работу по сдерживанию эпидемии этой инфекции в большом городе, с ежегодным снижением количества новых случаев заболевания у горожан. При этом "отмечается существенный рост, особенно в последние годы, иногородних пациентов, которые приезжают в столицу".

"И это нормально. Москва стала центром оказания медицинской помощи для всей страны. И что принципиально важно в этих обстоятельствах, наш город - лидер по доступу к исследованиям на ВИЧ-инфекцию. Мы делаем рекордное количество бесплатных обследований в системе городского здравоохранения и обеспечиваем абсолютный доступ к лечению ВИЧ-инфицированных граждан - это относится как к высокотехнологичной помощи, так и к возможности получения препаратов для лечения этого заболевания по стандартам современного здравоохранения", - пояснил Мазус.

По его словам, в 2017 году распространяемость ВИЧ-инфекции в Москве составляла в среднем 253,1 случая на 100 тыс. населения. В России на 100 тыс. населения фиксировалось 430,2 случая.

Ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин сообщал, что до 2015 года количество новых случаев ВИЧ-инфекции в России возрастало на 10% ежегодно, сейчас обстановка стабилизировалась. Это связано в том числе с информированием населения о проблеме, с увеличением охвата тестирования в стране с 19% в 2015 году до почти 26% в 2018 году, а также терапией, формированием высокой настороженности к заболеванию у медперсонала.