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Движение транспорта на нескольких улицах Москвы ограничено из-за ремонтных работ

Движение ограничено в четырех округах города

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей на нескольких улицах Москвы ограничено в связи с проведением инженерных и строительных работ. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В четырех округах столицы на нескольких улицах изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением ремонтных, строительных и инженерных работ", - говорится в сообщении.

Так, в ЦАО с 13 мая по 15 декабря ограничено движение по одной полосе на участке Болотной набережной от дома 11, стр. 1 до улицы Серафимовича. В СВАО с 13 мая по 15 июня ограничено движение на Ярославском шоссе по одной полосе на участке от дома 5 до владения 3, строения 5. Локальные изменения в мае и июне также коснутся нескольких улиц в ЮАО в районе станции метро "Коломенская" и в ЮЗАО на Белогорской улице.

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