В Москве открывается специальная программа фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Специальная программа "Военные оркестры в парках" фестиваля "Спасская башня" открывается в субботу в Александровском саду в Москве. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"18 мая в День исторического и культурного наследия города Москвы в Александровском саду состоится открытие программы "Военные оркестры в парках". Дирекция фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и правительства Москвы в лице Департамента культуры столицы продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках и скверах города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу перед жителями и гостями Москвы выступят три известных коллектива: оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова, Военный образцовый оркестр почетного караула и Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота РФ им. Римского-Корсакова. Концерт начнется в 16:00.

Всего в рамках специальной программы фестиваля с мая по август в 15 парках столицы пройдет 16 концертов, гости мероприятий смогут бесплатно послушать популярные композиции разных жанров - от классики до рок-музыки - в исполнении военных музыкантов.

В частности, 25 мая состоятся выступления военных оркестров в парках Победы и "Ходынское поле", 1 июня - в парке "Перовский", на 8 июня запланировано выступление в "Сокольниках". 15 июня концерты пройдут в Александровском саду и парке искусств "Музеон". Закрытие программы состоится 19 августа в Александровском саду. А через несколько дней начнется фестиваль "Спасская башня", он пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" ежегодно проводится в Москве при поддержке Минобороны РФ и правительства Москвы. В мероприятии принимают участие лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.