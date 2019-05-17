Движение транспорта изменится в Москве в выходные из-за велофестиваля и полумарафона

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Схема движения транспорта изменится в Москве 18 и 19 мая. Это связано с проведением спортивных и развлекательных мероприятий, в частности, весеннего велофестиваля и Московского полумарафона, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Для безопасности велосипедистов на проспекте Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 16:30 до 20:00 будет перекрыта крайняя правая полоса в каждом направлении. При этом 19 мая с 00:00 до 16:30 движение здесь перекроют полностью", - говорится в сообщении.

На участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы и на улице Маши Порываевой 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 18:00 до 20:00 также ограничат движение по одной крайней правой полосе в обе стороны. 19 мая с 00:00 до 18:00 проспект будет закрыт для автомобилей.

Кроме того, 19 мая с 06:00 полностью перекроют Садовое кольцо, а с 13:00 - Каланчевскую улицу от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Движение будут открывать по мере прохождения колонны.

Участники велофестиваля 18 мая дважды проедут на велосипедах по Садовому кольцу - сначала на велогонке утром, а потом в заезде для всех желающих днем.

На проспекте Сахарова расположится стартовый городок велофестиваля, где гости смогут попробовать различные блюда, а также посмотреть фристайл-шоу. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет детская беговелогонка.

Перекрытия из-за полумарафона

В связи с проведением полумарафона 19 мая полностью перекроют несколько улиц и набережных. В частности, улица Лужники будет недоступна для автомобилистов с 07:00 до 13:30, улица Хамовнический Вал - с 07:30 до 12:00, Новодевичья набережная - с 07:30 до 12:10, Лужнецкая набережная - с 08:00 до 13:30, Пречистенская набережная - с 08:00 до 12:10, Саввинская набережная - с 08:00 до 10:40, Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост - с 08:00 до 12:00.

С 08:00 до 11:40 перекроют улицу Балчуг, с 08:10 до 10:20 - Ростовскую набережную, с 08:10 до 12:10 - Кремлевскую набережную, с 08:20 до 11:50 - Раушскую набережную, с 08:20 до 11:30 - Космодамианскую и Шлюзовую набережные, с 08:20 до 12:15 - Софийскую набережную и Фалеевский переулок, а с 08:20 до 12:30 - Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск.

Московский полумарафон - самый массовый забег в России на дистанции 21,1 км. В нем примут участие бегуны из 48 стран. Кроме основного забега на 21,1 км, спортсменам предлагается две дистанции на 10 км и 5 км по Лужнецкой, Новодевичьей и Саввинской набережным.

Другие ограничения

Несколько улиц Москвы будут поочередно перекрыты 18 и 19 мая в связи с проведением ежегодной акции "Ночь в музее" и праздника "Пасхальная весна". С 19:30 до 20:00 мск 18 мая из-за "Ночи в музее" будет ограничено движение в 1-м Тверском-Ямском переулке. С 07:00 до 15:00 мск 19 мая во время проведения "Пасхальной весны" будет полностью перекрыт проезд от 1-й улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы.

18 мая на участке третьей Песчаной улицы и проезда Березовой рощи в связи с проведением футбольного матча на стадионе "ВЭБ Арена" с 14:30 до 19:30 по мск.

Утром 18 мая с 10:00 до 15:00 полностью перекроют движение в районе станции метро Серпуховская в связи с проведением акции "Плехановский кросс-2019. Участок 1: проезд Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: Третья Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до д. 23, корп. 5 по Новопесчаной улице. Полное перекрытие 18 мая с 14:30 до 19:30", - говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

С 10:00 до 15:00 полностью перекроют участок улицы Зацепа от дома 19/2 до 35 дома, далее по Строченовскому переулку от дома 5 до 23В стр. 2. Также перекроют участок улицы Щипок от второго дома до дома 8, строение 14. Следом перекроют Стремянный переулок в районе 36 дома и от 35 дома до 23/19. Замкнет цепочку перекрытий участок в районе Зацепского тупика от дома 4 стр. 1 до дома 13, стр. 1.