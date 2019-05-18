Число участников московского велофестиваля может достигнуть 20 тыс.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Около 20 тыс. велосипедистов могут принять участие в велозаезде по Садовому кольцу, который пройдет в Москве 19 мая в рамках весеннего велофестиваля, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"В воскресенье, 19 мая, состоится весенний велофестиваль. Для гостей и участников мы подготовили обширную развлекательную программу, конкурсы, пройдет фестиваль еды. Кроме того, у всех желающих будет уникальная возможность проехать по Садовому кольцу без автомобилей. Ожидаем, что в заезде примут участие около 20 тыс. велосипедистов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для тех, у кого нет собственного велосипеда, будет работать по специальным тарифам городской прокат "Велобайк".

Участники мероприятия дважды проедут на велосипедах по Садовому кольцу - сначала на велогонке утром, а потом в заезде для всех желающих днем. Регистрация участников открыта на сайте, где предпочтительный формат соревнования может выбрать каждый. Также на проспекте Сахарова расположится стартовый городок велофестиваля, где гости смогут попробовать различные блюда, а также посмотреть фристайл-шоу. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет детская беговелогонка.

Фестиваль пройдет при поддержке московского департамента транспорта, оператора столичного городского проката велосипедов "Велобайк".