Зарплата медицинских сестер в Москве выросла в 1,5 раза с 2010 года

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Заработная плата медсестер учреждений департамента здравоохранения Москвы выросла примерно в 1,5 раза с 2010 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила главная медицинская сестра столицы Татьяна Амплеева.

"В 2010 году наша медсестра получала в среднем 50 тыс. рублей, сегодня - 70-75 тыс. Заработная плата зависит от многих факторов. Оклад начинается от 24 тыс., далее идут доплаты за стаж, квалификацию, увеличение объема работ внутри учреждения. Также влияют на конечную сумму наличие жалоб на работу или, наоборот, благодарностей. Ежегодно у нас проводится конкурс на лучшую медсестру в городе, первые три призовых места подразумевают премиальную награду", - сказала она.

По словам Амплеевой, в медучреждениях Москвы не наблюдается оттока сестринского персонала в частные клиники. "Есть обратная тенденция: сестры, работающие в частных клиниках, приходят и просятся к нам на работу. В частных клиниках зарплаты медсестер не больше, чем в государственных или бюджетных учреждениях", - отметила она.

В московском здравоохранении работают около 52 тыс. медсестер и медбратьев разных специальностей, 3,5 тыс. из них - мужчины. Более 1 тыс. сотрудников имеют высшее образование. Средний возраст сестринского сообщества в Москве - от 30 до 45 лет.