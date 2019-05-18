Более 30 маршрутов наземного транспорта Москвы изменится из-за проведения велофестиваля

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Москвы изменят 19 мая маршруты следования общественного транспорта в центре города в связи с проведением велофестиваля и полумарафона. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"В центре города 19 мая изменится схема движения общественного транспорта, - говорится в сообщении. - Это связано с проведением Московского велофестиваля на Садовом кольце и Московского полумарафона на набережных Москвы-реки".

Так, в воскресенье с 05:30 круглосуточные автобусы Б перестанут курсировать по внутренней и внешней сторонам МКАД. С 06:30 автобусы А поедут от остановки "Стадион "Лужники" до Трубной площади.

Автобусы М будут ходить стадиона "Лужники" до остановки "Станция метро "Лубянка", при этом вместо улицы Хамовнический Вал, Большой Пироговской улицы и Пречистенки они будут следовать по Комсомольскому проспекту и Остоженке, сообщается на портале.

Всего будут изменены в общей сложности более 30 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Как отмечается в сообщении, изменения будут действовать до окончания спортивных мероприятий. Ряд маршрутов общественного транспорта может следовать с увеличенными интервалами.