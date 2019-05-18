Источник: ДТП с участием каршеринга участились в Москве в последние несколько дней

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Автоаварии с участием автомобилей каршеринговых компаний участились в Москве за последнюю неделю. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автоаварии с участием каршеринга участились в Москве за последнюю неделю. Эти автомобили попали в несколько крупных аварий, в ходе которых транспортные средства получили повреждения, а жизнью и здоровью людей создался риск",- рассказал собеседник агентства.

Так, по его словам, в субботу утром на Садовой-Черногрязской улице водитель каршеринговой машины врезался в "КамАЗ" и скрылся с места происшествия, а в пятницу автомобиль службы каршеринга "Делимобиль" попал в аварию на Большой Новочеремушкинской улице. Первоначально в СМИ и в социальных сетях появились сведения, что шофер сбежал с места ДТП, позже компания "Делимобиль" распространила сообщение о том, что он остался у поврежденной машины и дождался приезда работников ГИБДД.

Каршеринг в Москве возник в 2012 году, однако массово распространение получил с 2015 года.